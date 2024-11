Cambia di nuovo il tempo a fine novembre: le ultime NOVITA’

La fase instabile e fredda che impegnerà l’Italia nella seconda parte di questa settimana non dovrebbe durare molto. All’inizio della settimana prossima si dovrebbe impostare un regime atlantico mite e umido sullo Stivale; avremo quindi un flusso sud-occidentale che confinerà le piogge al settentrione e al medio-alto Tirreno, con la quota neve pronta a schizzare in alto sulle Alpi. A seguire, attorno alla fine del mese, potrebbe prendere piede l’alta pressione, anche se il suo avvento sembra essere disturbato da correnti relativamente fredde di matrice orientale, ma andiamo con ordine.

La prima mappa è la media degli scenari del modello GFS valida per martedi 26 novembre:

Si nota molto bene il richiamo di aria umida da sud-ovest verso l’Europa centrale e l’Italia; aria molto mite che concentrerà le piogge essenzialmente al nord e sul Tirreno. Lungo il versante adriatico, al sud e sulle Isole avremo invece una fase molto mite ed asciutta.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia in Italia valida per la giornata di martedi 26 novembre – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Come anticipato, piogge concentrate soprattutto al nord, specie sulla Liguria centro-orientale, ma anche sul medio e alto Tirreno. Nevicherà solo sulle Alpi a quote piuttosto elevate. Notate inoltre la probabilità di pioggia praticamente nulla al sud e molto bassa sulla Sardegna, dove avremo temperature superiori alla media del periodo.

Cosa potrebbe succedere a fine mese? Le mappe oggi in nostro possesso mostrano la rimonta dell’alta pressione specie sul bacino centro-orientale del Mediterraneo e sull’Italia; le correnti umide atlantiche verranno bloccate e costrette a deviare verso le Isole Britanniche. Questa la media degli scenari del modello GFS valida per venerdi 29 novembre:

Alta pressione sull’Italia e su gran parte dell’Europa centro-meridionale con tempo generalmente stabile. Il lieve sbilanciamento dei massimi verso nord-est potrebbe determinare il rientro di aria relativamente più fredda da est, ma avremo modo di riparlarne.