Meteo: forte maltempo alle porte, tra neve, pioggia e venti tempestosi

La quiete dettata dall’anticiclone sta per interrompersi bruscamente nel Mediterraneo. Le fredde correnti polari-marittime, provenienti dalla Groenlandia, prenderanno il sopravvento su tutta l’Europa centro-settentrionale dove scaveranno una depressione molto profonda ed estesa.

Questo ampio ciclone, centrato sul mar Baltico, porterà effetti chiari ed evidenti anche in Italia.

Ci riferiamo ai forti venti di libeccio che colpiranno gran parte del centro-sud tra mercoledì e venerdì: il forte gradiente barico orizzontale tra mar Baltico e Mediterraneo causerà uno spostamento d’aria non indifferente, che si tramuterà in fortissimi venti ciclonici. All’Italia toccherà il libeccio, con raffiche superiori ai 90-100 km/h sul centro Italia e in Appennino.

Oltre al vento arriverà anche la pioggia, almeno fino a venerdì. Dulcis in fundo, potrebbe arrivare la prima neve della stagione a bassa quota al nord: il settentrione resterà ai margini del riscaldamento indotto dal libeccio, pertanto vedrà temperature nettamente più basse e rischio neve tra giovedì sera e venerdì mattina. Le previsioni, tuttavia, sono ancora molto incerte riguardo queste presunte nevicate a bassa quota: sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte delle simulazioni modellistiche.

Nel week-end le temperature scenderanno ovunque poiché si placheranno i tiepidi venti di libeccio, ma il tempo migliorerà vistosamente ovunque. Tornerà l’anticiclone, soprattutto al centro-sud e sulle isole, mentre qualche nota instabilità potrà manifestarsi al nord.

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi sette giorni:

Martedì 19 Novembre: libeccio tiepido su tutto il centro-sud, temperature oltre 20°C. Addensamenti in aumento sul lato tirrenico, nebbie al nord.

Mercoledì 20 Novembre: nevicate in arrivo su Alpi di confine, Valle d’Aosta fino a bassa quota. Residue nebbie al nord, tante nubi basse. Piovaschi lungo le regioni tirreniche, venti tempestosi di libeccio al centro Italia.

Giovedì 21 Novembre: altra depressione in formazione tra il mar ligure e la Val Padana. Peggiora su tutto il nord e centro Italia con piogge diffuse. Nevicate in rapido calo di quota al Nord-Ovest, localmente in pianura sul Piemonte. Temperature stazionarie al sud, ancora miti, scendono invece al nord.

Venerdì 22 Novembre: instabile al nord, rischio nevicate a bassa quota (da confermare). Forti venti di libeccio al centro-sud, con raffiche oltre 100 km/h in Appennino.

Sabato 23 Novembre: ultimi rovesci al sud e basso Adriatico, si attenua il forte libeccio, scendono ovunque le temperature.

Domenica 24 Novembre: nebbie al nord, nubi in aumento sull’alto Tirreno e Toscana con rischio rovesci sparsi. Più stabile altrove.

Tutta la pioggia prevista fino al 24 Novembre:

Lunedì 25 Novembre: instabilità sul Nord-ovest e alto Tirreno. Più asciutto altrove. Temperature in aumento.

