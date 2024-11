MALTEMPO e VENTO FORTE tra martedi 19 e mercoledi 20: le regioni coinvolte

La fase anticiclonica statica che ci ha interessato verrà spazzata via durante la settimana prossima da correnti nord-atlantiche molto veloci. Nella prima parte della settimana si tratterà di aria molto mite, poi progressivamente più fredda che tra giovedi e venerdi potrebbe determinare sorprese nevose anche a bassa quota al nord.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa nella notte tra martedi 19 e mercoledi 20 novembre:

Come anticipato, l’alta pressione verrà spazzata via ed al suo posto prenderà piede una vasta circolazione ciclonica associata a diversi minimi. Quasi tutto il Continente Europeo verrà interessato da venti forti ed un calo termico che nella seconda parte della settimana arriveranno anche in Italia.

La seconda cartina mostra le precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 19 novembre:

Notiamo un forte effetto di ammassamento delle precipitazioni in prossimità dei settori alpini nord-occidentali, in modo particolare sui versanti esteri e in prossimità dei confini italiani, con abbondanti nevicate specie in alta Valle d’Aosta, ma solo oltre i 2000 metri.

Rovesci di pioggia interesseranno tutto il versante tirrenico, la Sardegna occidentale, il nord-ovest della Sicilia e le aree interne. In ombra pluviometrica gran parte delle regioni settentrionali, il versante adriatico, la Sardegna orientale ed il settore ionico. Attenzione ai venti forti in prevalenza occidentali con mareggiate lungo le coste esposte ad ovest.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di mercoledi 20 novembre:

Sulle Alpi quota neve in calo nell’arco della giornata, fino a 800-1000 metri in serata. Rovesci e temporali su Tirreno, zone interne, Sardegna e Sicilia settentrionale. Ancora ombra pluviometrica (cioè sostanziale assenza di pioggia) sulle pianure del nord e lungo il versante adriatico. Rotazione delle correnti a nord-ovest e temperature in calo ad iniziare dalle regioni settentrionali. Mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste esposte.