Meteo 7 giorni: giorni da piena primavera, ma attenzione da venerdì!

Le previsioni monotematiche delle ultime settimane stanno pian piano lasciando spazio a scenari più interessanti e coinvolgimenti, che quantomeno proveranno a donare una parvenza d’inverno in Italia. Questo importante cambiamento, essenziale soprattutto per le nostre montagne, arriverà nel corso della settimana entrante, specie da venerdì 9 febbraio.

Prima di questa data dovremo ancora fare i conti con temperature pesantemente sopra le medie e tempo spesso stabile, eccetto un veloce passaggio nuvoloso tra 7 e 8 febbraio che si limiterà a regalare qualche piovasco sulle regioni tirreniche. Le regioni del centro, del sud e le isole maggiori saranno quelle più duramente colpite dalle temperature anomale per quasi tutta la settimana: si prevedono fino a 10-12°C sopra le medie del periodo, con punte massime di 22-24°C.

Dopo quest’ultimo ruggito primaverile finalmente torneranno le perturbazioni atlantiche. La prima è prevista tra 9 e 12 febbraio e consiste in una vasta depressione che avrà modo di scivolare prima sull’Europa occidentale e poi sul Mediterraneo, favorendo il ritorno di piogge diffuse, qualche isolato nubifragio ed anche neve in montagna. La quota neve sarà alta, quindi sarà complicato rivedere i fiocchi bianchi in pianura.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 5 febbraio: assaggio di primavera su tutta Italia. Anticiclone invadente e temperature oltre le medie, specie al sud. Punte di 22-23°C.

Martedì 6 febbraio: poche variazioni e ancora anticiclone predominante, al netto di qualche nube in più al nord. Temperature molto anomale al centro e al sud, fino a 12°C sopra le medie.

Mercoledì 7 febbraio: alta pressione in indebolimento. Possibile ritorno di qualche piogge su Liguria e Toscana. Nubi in aumento.

Giovedì 8 febbraio: tornano piogge isolate sulle regioni tirreniche, altrove solo nubi avare di piogge. Temperature sempre sopra le medie.

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento al nordovest, si avvicina una vasta perturbazione atlantica. Stabile e aria mite al sud.

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve in graduale calo di quota.

LEGGI ANCHE Prima pagina Colpo di coda invernale entro metà febbraio: avremo FREDDO e NEVE? Alessio Grosso

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località