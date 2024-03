METEO PASQUA e PASQUETTA: tutte le ultimissime

La vigilia di Pasqua sarà caratterizzata da un temporaneo rinculo ad ovest della depressione responsabile del maltempo italico. Ciò determinerà una fase molto mite e soleggiata su diverse regioni, con le piogge che si rifugeranno su alcuni settori del nord (leggi qui per tutti i dettagli: il-tempo-di-venerdi-e-sabato-maltempo-ma-anche-caldo-anomalo/)

Le prospettive di oggi per Pasqua e per Pasquetta optano per una ripresa del flusso perturbato atlantico che come una fisarmonica tornerà ad interessare l’Italia nelle due giornate festive, con fenomeni soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco di tutta la giornata di Pasqua:

Come vedete, non ci sono buone notizie per ciò che concerne le regioni settentrionali. Arriveranno piogge e rovesci su quasi tutte le regioni, anche intensi sul nord-ovest e la fascia prealpina dove nevicherà solo a quote elevate. Nell’arco della giornata qualche rovescio si farà vedere anche nelle aree interne del centro e sulla Toscana. Più a sud avremo invece un tempo completamente diverso, con caldo anomalo specie al sud e cieli velati-lattiginosi per sabbia desertica in sospensione; in altre parole, una situazione molto più stabile.

Infine, ecco come si presenta oggi la giornata di PASQUETTA

La situazione pare ancora compromessa al nord anche se sarà possibile avere qualche pausa e magari delle occhiate di sole. Coinvolte anche le regioni centrali con piovaschi o rovesci specie su Sardegna, Tirreno e zone interne. Resterà stabile e molto mite il tempo al sud ad eccezione di qualche piovasco che potrebbe interessare la Campania.