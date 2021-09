Si prepara un week-end TEMPORALESCO su alcune regioni italiane, sarà coinvolta anche la tua?

Pressione in calo sull'Italia nel fine settimana. Questo agevolerà l'accensione di alcuni temporali, che stante le ultime mappe, potrebbero colpire le stesse aree della volta scorsa, ovvero le Isole, parte del centro e il meridione.

Per le aree del centro-nord che stanno soffrendo la sete, le speranze di pioggia sono relegate alla settimana prossima, ma lo vedremo in altra sede.

La giornata più temporalesca per il meridione e la Sicilia dovrebbe essere sabato 11 settembre. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata in parola:

Come anticipato poco sopra, i fenomeni batteranno sempre le medesime aree, lasciando a secco tutte le altre.

Nubifragi e temporali intensi saranno possibili su Campania, Calabria, Sicilia e Salento. Qualche piovasco sarà possibile anche sulla Sardegna, ma la situazione qui tenderà a migliorare. Su tutte le altre regioni niente pioggia e niente temporali, se si eccettuano i soliti piovaschi pomeridiani sulla Alpi come in piena estate.

Questa invece è la situazione attesa in Italia per domenica 12 settembre:

L'area temporalesca si sposterà verso levante, ma coinvolgerà ancora la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi nel pomeriggio come in piena estate.

