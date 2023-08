Meteo fine settimana: dal CALDO ATROCE ai TEMPORALI INTENSI?

Ecco la famosa "rottura dell'estate" che quest'anno ha deciso di presentarsi alla fine di agosto. La mappa è incentrata per il primo pomeriggio di domenica 27 agosto:

Si nota un corposo fronte atlantico in ingresso sull'Italia settentrionale, seguito da aria fresca ed instabile che spazzerà via la canicola dall'Italia entro la giornata di lunedi 28 agosto, al prezzo però di temporali anche intensi.

Sul fronte dei fenomeni, la seconda mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni previste sull'Italia nella giornata di sabato 26 agosto:

Al mattino non si esclude qualche piovasco prefrontale sulla Liguria centrale, ma in attenuazione prima di mezzogiorno. Sul resto del settentrione nubi in aumento e rischio di temporali tra il pomeriggio, la sera e la notte su Alpi, Prealpi e zone dell'alta pianura, indicativamente a nord del Po.

Sul resto d'Italia tempo ancora soleggiato, stabile e caldo, specie al sud e sulle Isole. Temperature invece in calo al nord.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di domenica 27 agosto:

Ad eccezione dell'Emilia Romagna che verrà coinvolta successivamente, sulle regioni settentrionali avremo maltempo con temporali anche forti con possibili grandinate e colpi di vento. I fenomeni si estenderanno poi alla Toscana ed alla Sardegna nella notte su lunedi 28 agosto.

Su tutte le altre regioni ancora tempo stabile e piuttosto caldo specie al sud. Temperature invece in drastico calo al nord ed a seguire anche sulla Sardegna e al centro.

