Meteo: fine settimana a rischio TEMPORALI, vediamo le aree coinvolte

Tra la giornata odierna e quella di sabato la nostra Penisola sarà raggiunta da una blanda zona di alta pressione che darà cielo nel complesso sereno ed un generale aumento delle temperature. Solo le aree interne e montuose verranno interessate da annuvolamenti nel pomeriggio associati a sporadici e brevi rovesci.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 6 maggio:

Sarà una giornata nel complesso soleggiata. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo le aree montuose e specie sulle Alpi, saranno possibili sporadici rovesci e qualche locale temporale. Temperature in aumento specie al centro e al sud.

Nella gionata di domenica, la coda di una perturbazone si appoggerà sulle regioni settentronali. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata festiva:

Temporali sparsi su gran parte del settentrione eccetto basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna che non avranno fenomeni. Piovaschi sparsi nel pomeriggio nelle zone interne del centro ed in tendenza anche tra la Sardegna e la Sicilia. Su tutte le altre regioni nessun fenomeno e tempo nel complesso buono. Lieve calo termico sotto gli eventuali temporali, per il resto valori stazionari.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

