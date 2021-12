Fine settimana TURBOLENTO sull'Italia: chi rischierÃ  la PIOGGIA e la NEVE?

Non si placa il fiume d'aria fredda da nord-ovest che ogni tanto spara perturbazioni verso le nostra Penisola, portando un tempo anche abbastanza freddo.

Dopo la perturbazione che agirà sull'Italia tra giovedi 2 e venerdi 3 dicembre, un secondo sistema ci raggiungerà domenica 5 dicembre, dopo un sabato di relativa pausa, ma nemmeno per tutti.

La prima mappa ci mostra le precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 4 dicembre:

Pesanti nevicate colpiranno i settori di confine posti tra Val d'Aosta e Ossola. Rovesci alternati a schiarite sul Tirreno e la Sadegna occidentale, con neve sopra i 1000 metri. Sul resto d'Italia tempo asciutto anche se ventoso e moderatamente freddo.

La giornata di domenica 5 dicembre vedrà l'ingresso di un nuovo nucleo perturbato sull'Italia, sempre proveniente da nord-ovest. Ecco la sommatoria delle piogge previste per l'intera giornata:

Sul nord-est quota neve in calo fino a 500-700 metri; nord-ovest invece ancora a secco. Rovesci al centro e al sud, in modo particolare su Sardegna occidentale, Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia. Neve sopra gli 800-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, 1000-1200 metri su quello meridionale e in Sicilia. Venti forti e temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

