Fine settimana di MALTEMPO su alcune regioni, scopriamo quali

La tregua che stiamo usufruendo tra una perturbazione e l'altra, per alcune regioni sta per terminare. Da ovest è in arrivo una perturbazione che già domani determinerà piogge e rovesci sulla Sardegna, in estensione al Tirreno ed in parte alla Liguria in giornata. Nel fine settimana la perturbazione agirà assenzialmente sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali, mentre il nord resterà al margine o completamente saltato dai fenomeni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 26 novembre:

Piogge molto intense e temporali colpiranno la Campania, parte dell'Abruzzo, il Molise, la Lucania e la Puglia, anche se il maltempo sarà esteso a quasi tutto il sud. Meno interessate dalle piogge la Sardegna, la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio, oltre ovviamente a tutto il nord che verrà saltato in toto dalle precipitazioni.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 27 novembre:

Il maltempo si concentrerà all'estremo sud, in modo particolare sulla Calabria, dove avremo temporali anche intensi. Qualche piovasco ancora possibile lungo il versante adriatico e sulla Sardegna orientale, per il resto soleggiato.

Temperature in calo ovunque stante l'insorgenza di correnti orientali più fredde.

