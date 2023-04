Fine settimana con il MALTEMPO su molte regioni italiane

Di seguito, la mappa sinottica della situazione in Italia incentrata per la notte su domenica 16 aprile:

Notiamo due aree anticicloniche ai lati ed una bassa pressione nel mezzo, proprio sul Mediterraneo. Con questa situazione, il tempo del prossimo fine settimana in Italia non potrà essere stabile, ma spesso accompagnato da piogge e rovesci, in un contesto termico fresco.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 15 aprile:

Notiamo un grappolo di rovesci o temporali tra la Toscana, l'Umbria occidentale, il Lazio e soprattutto la Campania. Rovesci anche sulla Sardegna ed in Calabria. Più a nord interverranno dei piovaschi soprattutto sul nord-ovest nell'arco della giornata, mentre sul nord-est il tempo sarà migliore.

La seconda mappa mostra invece le precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 16 aprile:

Rovesci o temporali lungo il versante adriatico e al meridione. Rovesci anche sul basso Lazio e sull'Emilia Romagna, per il resto tempo più aperto, ma variabile, con minor rischio di fenomeni.

Sarà un fine settimana nel complesso fresco specie dove saranno presenti precipitazioni.

