DEPRESSIONE al centro del Mediterraneo nel week-end, guardate quanto MALTEMPO!

La scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza la previsione è passibile ancora di cambiamenti che potrebbero originarsi a seguito della diversa posizione che assumerà la depressione. Al momento, gran parte degli elaborati optano per una depressione piazzata tra la Corsica e la Sardegna che dispenserebbe pioggia a volontà in Italia, specie al centrro e al nord.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per le prime ore del mattino di domenica 14 maggio:

Ecco la depressione suddetta che dovrebbe centrarsi indicativamente tra la Corsica e la Sardegna. Una situazione del genere sarà garanzia di pioggia quasi ovunque, anche se con maggiore insistenza al centro e al nord.

La seconda mappa mostra la probabilità di avere piogge rilevanti sull'Italia nella giornata di sabato 13 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia rilevante molto elevata al nord e su parte delle aree interne dell'Italia centrale.

Questa invece è la probabilità di avere piogge rilevanti nella giornata di domenica 14 maggio:

Probabilità di avere piogge rilevanti molto elevata al centro e su parte del settentrione, oltre che sul nord-ovest della Sardegna.

