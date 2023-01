Ci aspetta un fine settimana INVERNALE: ecco dove potrebbe PIOVERE o NEVICARE

Di seguito, la mappa delle temperature previste a 1500 metri per la mattinata di sabato 28 gennaio a scala europea:

Seppur non con valori eclatanti, il lago freddo interesserà gran parte del nostro Continente, segnatamente l'Europa centro-orientale, ma con ampi risvolti anche in Italia. In altre parole, la nostra Penisola verrà interessata da forti e fredde correnti settentrionali che faranno scendere i termometri ed apporteranno episodi di maltempo segnatamente lungo il versante adriatico e al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 28 gennaio:

Al nord freddo secco e lungo il Tirreno freddo ventoso, ma asciutto. Gelate nelle ore notturne in Valpadana. Lungo il versante adriatico, tra Marche, Abruzzo e Molise, avremo deboli nevicate sopra i 200-300 metri; 600 metri la quota neve sul resto del sud peninsulare anche se si tratterà di nevicate deboli e localizzate.

Rovesci e qualche temporale saranno ancora presenti sulla Sardegna nord-orientale, la Sicilia e la bassa Calabria, con neve oltre gli 800-1000 metri. Ventoso ovunque per correnti settentrionali.

Questa invece è la situazione attesa in Italia nella giornata di domenica 29 gennaio:

Ancora correnti fredde settentrionali. Gelate nelle ore notturne sulle pianure del nord. Freddo ventoso lungo il Tirreno e deboli nevicate in Adriatico (dalle Marche fino alla Puglia) tra i 300 ed i 500 metri. Rovesci sulla Sardegna orientale, l'est della Sicilia e il sud della Calabria con neve attorno a 800-1000 metri.

