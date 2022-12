Un nuovo carico di pioggia con neve quasi in pianura fra giovedì e venerdì: modelli a confronto

Fra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre una nuova perturbazione interesserà almeno la metà del nostro Paese, portando piogge a tratti intense e nevicate a quote molto basse. Al momento gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici indicano come molto probabile che tale perturbazione si abbatta sul nord Italia e sul versante Tirrenico del centro.

MeteoLive.it ti fornisce un breve confronto fra modelli, con gli ultimissimi aggiornamenti.

Ecco il modello ECMWF , con gli accumuli di pioggia totali fra la mattinata di giovedì 8 e la notte su venerdì 9:

E' al momento il modello più favorevole alle piogge, che risulterebbero abbondanti (in giallo e arancione) su Alpi e Prealpi centrali e orientali e fra Liguria di levante e alta Toscana. Nevicate si verificheranno in montagna mediamente oltre gli 800-1.100m ma sul Piemonte, specie nella notte fra giovedì e venerdì potrebbero abbassarsi fin quasi in pianura al di sotto dei 200-300m, più probabilmente tra cuneese, langhe e Appennino savonese, dove ristagnerà un cuscinetto di aria più fredda.

Questo è il modello GFS , sempre per lo stesso periodo:

Sebbene un po' meno dettagliato, nel complesso la previsione delle precipitazioni è quasi sovrapponibile e questo depone a favore di una buona affidabilità.

Da notare come sul medio e basso versante Adriatico le piogge rimarranno quasi assenti, così come in Sicilia e in Calabria.

Questo è invece il modello UKMO :

E' al momento il meno favorevole alle precipitazioni (nel complesso), preoccupa soprattutto l'ombra pluviometrica (la mancanza di piogge) sul Piemonte, ma la previsione è ancora lontana e quindi ci potranno ancora essere delle variazioni sulla loro collocazione esatta. Sempre molto probabile la pioggia su alta Toscana e Liguria di levante e l'assenza sul medio e basso versante Adriatico, su Calabria e Sicilia.