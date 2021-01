FEBBRAIO anticiclonico o perturbato? Cosa dicono le proiezioni mensili?

Prima di addentrarci nella proiezione meteorologica per febbraio, facciamo una doverosa premessa:

Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Fino a qualche giorno fa, le previsioni inerenti a questo mese parlavano di un febbraio secco ed anticiclonico sulla falsariga degli ultimi anni.

Nelle ultime 48 ore, tali proiezioni sono state completamente stravolte. Iniziamo con il quadro termico previsto per febbraio in Europa ed in Italia:

Il sopramedia termico sembra essere limitato ai settori orientali del Continente. L'Europa centrale ed occidentale appaiono in perfertta media termica, addirittura al di sotto la Scandinavia.

In Italia si avrebbe un sopramedia di mezzo grado ad eccezione del nord-ovest, la Sardegna, parte della Sicilia e le aree interne del centro che avrebbero invece temperature nella norma.

Dal punto di vista delle precipitazioni, queste sono le proiezioni sempre per il mese di febbraio 2021:

Come vedete, secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF, avremo un febbraio tutt'altro che secco...anzi, sarebbe più piovoso della norma con picchi di precipitazioni notevoli lungo il versante tirrenico. Si tratterà ovviamente non solo di pioggia, ma anche di neve dove le temperature lo consentiranno, quindi sicuramente sui rillievi.

Notate come quasi tutta l'Europa sarebbe coinvolta da precipitazioni più o meno abbondanti. Insomma, un febbraio diverso dal solito; vedremo se le cose andranno davvero così...

