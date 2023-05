Tendenze stagionali: proviamo a spiare il mese di LUGLIO

Prima di redigere la nostra analisi, facciamo una breve premessa: "Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti. "

Come potrebbe comportarsi il mese di luglio in Italia? L'ultimo aggiornamento del centro di calcolo ECMW non contempla un mese particolarmente asciutto e caldo, ma solo su alcune regioni.

Iniziamo con le anomalie termiche attese per tutto il mese - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Dalla disposizione delle suddette anomalie si nota come l'alta pressione potrebbe opprimere l'Europa occidentale e di riflesso parte del settentrione italiano, dove la mappa pone un'anomalia al rialzo tra il grado ed il grado e mezzo; anomalie al rialzo meno marcate sul resto d'Italia (attorno al mezzo grado) e temperature addirittura in media lungo le fascia appenninica centro-meridionale.

Queste invece sono le anomalie di precipitazione attese sempre per l'intero mese di luglio in Italia:

Qui le sorprese sono ancora più tangibili. Si attende infatti un luglio sopramedia pluviometrico sul gran parte del centro e al meridione ad eccezione delle aree estreme, in accordo con una sinottica prevalentemente orientale o settentrionale.

Un leggero sottomedia pluviometrico è atteso invece sulle Alpi e le aree dell'alta pianura padana; sostanzialmente in media invece la pioggia sulle restanti regioni.

