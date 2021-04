La tendenza TERMICA e PLUVIOMETRICA per i prossimi 3 mesi (modello NCEP-NOAA)

Prima di affrontare le nostre analisi, facciamo una doverosa precisazione: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Detto ciò, non molto tempo fa vi avevamo proposto la tendenza espressa da ECMWF per il mese di GIUGNO, che risultava caldo e secco: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/giugno-sar-caldo-e-secco-secondo-le-previsioni-stagionali-si-/90157/

Quest'oggi vediamo come potrebbe comportarsi il trimestre MAGGIO-GIUGNO e LUGLIO secondo un'altro modello di previsione stagionale, ovvero NCEP/NOAA.

La prima mappa evidenzia le anomalie TERMICHE rispetto alla media previste per il periodo in questione:

Dove vedete il colore giallino, le anomalie al rialzo saranno tra 0.5° e 1°. Dove vedete il rosso tra 1 e 1.5°, sempre rispetto ai valori medi del periodo.

Si nota che ad eccezione delle coste (specie adriatiche), la Sardegna ed alcure aree del sud che chiuderanno attorno alla media, il trimestre considerato viene previsto SOPRAMEDIA tra 0.5 e 1°, con una punta di 1.5° sul Friuli.

Di seguito invece le anomalie delle PRECIPITAZIONI per il medesimo periodo (trimestre MAGGIO-LUGLIO):

Chiuderanno il trimestre in media pluviometrica la Sardegna, l'estremo nord-ovest, la Sicilia e parte del meridione peninsulare fino al medio Adriatico. Altrove la pioggia che cadrà sarà IN DIFETTO rispetto alla media, più marcato in prossimità delle regioni centrali dove si nota il colore rosso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località