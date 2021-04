GIUGNO sarÃ  CALDO e SECCO? Secondo le previsioni stagionali SI!

Prima di fare la nostra analisi, urge una premessa importante: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%

Detto ciò, come sono le previsioni per il mese di GIUGNO secondo il prestigioso centro di calcolo ECWWF? Iniziamo con il quadro delle anomalie termiche sul nostro Continente, previste per l'intero mese:

La mappa parla da sola. Il centro di calcolo ECMWF non è ottimista e punta già su un caldo anomalo, non solo in Italia, ma sulla quasi totalità del Continente. Sarebbe un brutto colpo per i ghiacciai alpini, ormai perennemente sotto stress già nel periodo tardo-primaverile.

In Italia, le anomalie termiche sarebbero comprese tra 1 e 2° con effetti maggiori al nord e nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale.

Male anche il quadro precipitativo previsto:

Il caldo anomalo sarebbe accompagnato da un deficit idrico compreso tra il 5 e il 20%, con effetti maggiori (ancora una volta) al nord, specie sull'area alpina.

Le uniche regioni ad avere una pluviometria normale saranno la Sicilia e la Calabria.

