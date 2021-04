TEMPERATURE: cambiano le correnti, ma si resterà SOTTOMEDIA su diverse regioni!

Le temperature daranno cenni di ripresa nei prossimi giorni, dopo il tracollo termico avvenuto a seguito dell'arrivo di aria artica sull'Italia.

Le correnti si disporranno dai quadranti meridionali, ma le temperature al suolo seguiteranno a presentarsi in difetto sulle medie del periodo, anche se non ovunque; di conseguenza non aspettiamoci l'esplosione della mitezza al suolo anche per via delle precipitazioni che interesseranno il nord e il centro.

La prima mappa ci mostra gli scarti termici dai valori medi del periodo previsti per le ore 14 di sabato 10 aprile:

Ad eccezione di limitate aree della Pianura Padana e la Sardegna, sul resto d'Italia seguiterà a fare più freddo del normale, anche se non di molto. Spiccano i 4° sottomedia dell'Appennino Ligure e delle aree interne della Calabria e della Sicilia.

Queste invece sono le anomalie termiche in Italia riferite alle ore 14 di domenica 11 aprile:

Ad eccezione dell'Emilia Romagna, tutto il settentrione presenterà anomalie al ribasso comprese tra 2 e 4°, complice anche il maltempo.

Anche sul resto della Penisola, ad eccezione della Sardegna, le temperature si presenteranno lievemente sottonorma nel loro complesso, fino a 3° di difetto termico nelle aree interne della Sicilia.

Non è giunto ancora il tempo di tirare fuori gli abiti leggeri...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località