Domenica via il CALDO AFOSO dall'Italia

Nelle ultime ore, di pari passo con il rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, si è verificato un rialzo generale delle temperature che in queste ore coinvolge tutto il Paese. si tratta di una situazione che lascerà spazio per un nuovo cambiamento del tempo su alcune parti d'Italia tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Che cosa succederà quindi nelle prossime ore? La coda di un sistema perturbato si avvicinerà al nostro Paese, sfiorando l'arco alpino e portando qualche temporale più forte sulle regioni del Triveneto nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Possiamo trovare maggiori dettagli su questo passaggio nell'articolo di questa mattina: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/sabato-temporali-al-nord-quali-saranno-le-aree-pi-colpite-/86377/. Il Passaggio di questa perturbazione sarà seguito da una nuova riduzione delle temperature portata dai venti di Bora che in breve tempo conquisteranno le regioni settentrionali, irrompendo bruscamente proprio dalle regioni di nord-est nella serata di sabato. Ecco l'analisi del vento al suolo calcolata dal modello americano per la serata di domani, dove possiamo osservare raffiche intense di vento di Bora sull'alto Adriatico verso la Valpadana:

La Bora è un vento che porta temperature fresche e determina una riduzione nei tassi di umidità relativa. In pratica l'arrivo di questo vento segnerà il passaggio della perturbazione con un nuovo ricambio d'aria, le temperature si faranno più gradevoli al nord ed in parte sul centro Italia entro la festività domenicale. Ecco una stima delle temperature massime previste sull'Italia dal modello americano nel pomeriggio di domenica 12 luglio:





Cosa succederà nel periodo successivo?



All'inizio della prossima settimana l'anticiclone si riprenderà, anche se la sua struttura non appare particolarmente compatta e tenace, pertanto appare probabile un proseguimento di settimana ancora con qualche temporale sulle regioni del nord, mentre il tempo sarà più soleggiato al centro ed al sud. Le temperature continueranno a rimanere nella norma del periodo.