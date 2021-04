Ancora temperature SOTTOMEDIA, ma non per tutti...

Sull'Italia seguiterà a fare più freddo del normale almeno fino alla giornata di martedi 20 aprile, anche se con qualche eccezione. Le correnti fredde orientali non molleranno la presa e - specie al centro e al sud - daranno luogo ad un quadro termico non all'altezza della stagione primaverile ormai avanzata.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie termiche in Italia incentrato per le ore 14 di lunedi 19 aprile:

Chi vorrà assaporare un po' di tepore dovrà andare nel pomeriggio sulle pianure dell'Italia settentrionale, specie in Piemonte. Sarà questa l'unica zona d'Italia che avrà esuberi termici compresi tra 1 e 3°.

Su tutte le altre regioni seguiterà a fare più freddo del normale, anche in maniera sensibile; pensate che in prossimità dell'Appennino centro-meridionale si avranno 7-8° in meno rispetto alla norma, così come nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna. Altrove i difetti termici dalla media saranno compresi tra 3 e 5°.

Queste invece sono le anomalie termiche previste in Italia alle ore 14 di martedi 20 aprile:

L'unica isola felice seguiterà ad essere la Valpadana, specie la parte occidentale che presenterà fino a 4° in più rispetto alla norma.

Su tutte le altre regioni prevarranno ancora i ditetti termici dalla media, fino a 7° in meno sull'Appennino meridionale, 6° in meno nelle aree interne dell'Abruzzo e sulla Calabria e 5° in meno sulla Sicilia, la Campania e la Liguria.

