TEMPORALI in arrivo su parte del nord tra il pomeriggio e la serata

SITUAZIONE: un cuneo di alta pressione abbraccia ancora l'Italia ma tende a flettere leggermente sul settentrione sotto l'incalzare di un fronte freddo in movimento dalla Francia alle Alpi e poi sui Balcani. Esso andrà a determinare una breve fase temporalesca su alcune zone del nord entro sera: (Alpi, Prealpi, Piemonte, alta e media Lombardia, poi Triveneto, Emilia orientale, Romagna, e infine Marche).



Qui sotto la sequenza del passaggio instabile tra le 20 di questa sera e l'alba di domenica secondo il modello americano: la prima mappa coinvolge un intervallo di tempo tra le 19 e 22, la seconda tra le 22 e l'1 di domenica e si nota la progressione della fenomenologia verso est:

Nella terza mappa ore 1-4 del mattino di domenica 24 maggio, si vede la coda del fronte generare rovesci o temporali tra Romagna e Marche, nel contempo sul resto del nord il tempo è migliorato:

EVOLUZIONE: domenica 24 rientrerà aria fresca da nord-est sul settentrione e sul medio Adriatico, generando nuvolosità bassa senza conseguenze sul catino padano, la fascia prealpina e il versante padano dell'Appennino ligure, altrove il tempo risulterà ancora buono e un po' caldo nel pomeriggio. Guardate dalla mappa il rientro di aria fresca in quota previsto:

PROSSIMA SETTIMANA: da lunedì a venerdì lungo il bordo orientale dell'alta pressione si attiverà una corrente fresca da nord-est che ridimensionerà le temperature un po' su tutto il Paese, mantenendole anche leggermente al di sotto delle medie del periodo, specie lungo l'Adriatico, come si nota in questa mappa prevista a 1500m per martedì 26 maggio:

RISVOLTI: non si vedono molti risvolti precipitativi in seguito a questa irruzione di aria fresca ma secca, solo qualche rovescio locale nel pomeriggio lungo l'Appennino; una maggiore flessione dell'alta pressione prevista sul finire della prossima settimana, potrà accentuare la tendenza temporalesca generale, seguite gli aggiornamenti!



