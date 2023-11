Sabato BUFERA di VENTO su mezza Italia, FREDDO in aumento, poi...

Affondo invernale in piena regola sull'Italia nel corso del fine settimana . L'impeto delle correnti, associate ad una massa d'aria fredda di origine artica, daranno vita a venti tempestosi sin oltre i 100km/h sul meridione con potenziali danni.

Le conseguenze precipitative rispetto al vento saranno modeste , anche se non mancherà qualche nevicata o sarebbe meglio dire bufera di neve sull'Appennino oltre gli 800m.

Ecco il momento di massima intensità del vento, prevista per il pomeriggio di sabato 25 novembre :

Nei giorni successivi l'anticiclone non tornerà a comandare la scena ma sarà ostacolato dal rientro parziale di aria più fredda da est e da nord, che favoriranno la formazione di un nuovo minimo depressionario sul centro Italia, responsabile ancora di tempo instabile al centro e al sud, specie sul Tirreno:

Al nord è prevista un'accentuazione del freddo a tutte le quote ma non sono previste precipitazioni rilevanti. Le cose potrebbero cambiare tra giovedì 30 e venerdì 1° dicembre, quando è atteso l'inserimento di una nuova depressione, che dovrebbe approfondirsi sulla Francia a seguito dell'afflusso di aria fredda, favorendo un generale peggioramento anche sull'Italia. In questo caso su alcune aree del nord (prematuro specificarle) potrebbe cadere la neve anche a quote prossime alla pianura.

La distanza temporale, unitamente al fatto che non tutti i modelli vedono questa depressione coinvolgere il nord, ma solo il centro e il sud, impongono prudenza . Qui la linea ipotizzata dal modello europeo, con la corrente a getto ancora troppo intensa e la depressione sbilanciata sul centro-sud:

COMMENTO

Un segnale di rallentamento delle correnti in quota, troppo veementi per portare maltempo ovunque, si nota dai principali modelli. Il nord però rimane e rimarrà ancora per alcuni giorni sottovento alla circolazione fredda, mentre al centro e soprattutto al sud non mancheranno precipitazioni, anche nevose in Appennino e, nel fine settimana 25-26 novembre, venti turbolenti dai quadranti settentrionali.