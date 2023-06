Ostacolato il tentativo dell'ANTICICLONE di consegnarci l'estate ma...

La fiammata dell'anticiclone arriverà tra venerdì 9 e domenica 11 giugno, come si paventa ormai da qualche giorno; i temporali per qualche giorno non tappezzeranno la Penisola e le temperature saliranno sin verso i 30°C e localmente anche oltre.

A confermare questa rimonta anticiclonica ci sono un po' tutti i modelli, in particolare quello americano, che ci mostra il promontorio africano abbracciare la Penisola proprio durante il fine settimana 10-11 giugno:

Non sarà però una rimonta di quelle che lasciano il segno, infatti tutti gli altri modelli prevedono una rapida implosione del promontorio anticiclonico già da lunedì 12 giugno e ancor più nelle 48 ore successive, segnalando l'avanzamento o da nord-est o da ovest di vortici ciclonici in grado di disturbare l'affermazione decisa dell'estate nel Mediterraneo:

Che la minaccia arrivi dall'Atlantico o dall'est europeo è comunque poco importante, ciò che emerge chiaramente è la grande difficoltà dell'anticiclone di diventare la protagonista assoluta della stagione.

Fino a qualche anno queste situazioni di incertezza erano assolutamente normali, l'anticiclone vero magari arrivava anche a luglio, al contrario le performances bollenti degli ultimi anni ci hanno abituato al CALDO costante per settimane già da fine maggio o addirittura prima, per questo ci stupiamo di un anticiclone così poco reattivo.



Quanto potrà andare avanti questa situazione? Fino a fine giugno? Non è escluso, anche se le temperature comunque saliranno, bastano poche vampate e si finisce sopra media, questo lo sapete già...