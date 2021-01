METEO: settimana con sbalzi termici, NEVE in arrivo sul basso Adriatico

SITUAZIONE: un flusso di correnti da WNW determina il passaggio di una perturbazione tra il centro e il meridione, mentre il nord ne rimane praticamente escluso, salvo parte della Romagna, dell'estremo nord-est e dei settori alpini di confine. In mattinata qualche sporadica precipitazione coinvolgerà anche l'estremo nord-est, come si nota nella mappa qui sotto; lungo la dorsale appenninica del centro cadrà la neve mediamente oltre gli 800-1000m:

Nel pomeriggio-sera (mappa sotto) il maltempo si trasferirà sul meridione, dove i fenomeni andranno intensificandosi sul basso Tirreno; dietro al fronte le correnti si disporranno da nord-ovest, facendo affluire aria progressivamente più fredda, notate le nevicate in pianura attese sull'area balcanica (colore verde):

EVOLUZIONE: tra martedì e mercoledì nubi e fenomeni si concentreranno sullo Jonio e sul basso Adriatico: tra Abruzzo, Molise e Lucania potranno verificarsi rovesci nevosi sino a quote molto basse (200-400m) accompagnati da raffiche di vento gelide da nord-est, qui la mappa prevista per martedì:

GIORNI SEGUENTI: da giovedì 28 a sabato 30 gennaio flusso mite occidentale, un po' di variabilità con qualche pioggia a tratti tra Levante ligure, alta Toscana e poi basso Tirreno, temperature in aumento su valori superiori alla media del periodo.



IPOTESI affondo perturbato: tra domenica e lunedì il modello europeo ipotizza un affondo perturbato più marcato da nord con netto calo delle temperature e neve sui settori alpini di confine e poi lungo gran parte della dorsale appenninica del centro e del sud a quote molto basse con veloce maltempo. Si tratta ancora di un'ipotesi, seguite tutti gli aggiornamenti, qui la mappa del modello europeo previsto per la notte tra domenica 31 e lunedì 1° febbraio a livello termico a 1500m:

