METEO - Risveglio grigio per alcune regioni, il CALDO avanza

Infiltrazioni umide atlantiche stanno generando nubi, piogge sparse e rovesci su diversi settori del nord Italia, certamente i benvenuti dopo tanti giorni avari di precipitazioni. Tali correnti atlantiche stanno interessando il nord solo marginalmente, mentre l'area depressionaria più intensa è relegata nell'oceano Atlantico e qui rimarrà probabilmente fino al termine di ottobre.

Per questo ci aspettano tanti giorni generalmente stabili, soprattutto al centro e al sud, mentre il nord vedrà di tanto in tanto qualche pioggia sparsa e qualche acquazzone (in montagna). Con questo assetto delle correnti ci attende un ulteriore aumento delle temperature, in quanto la depressione situata in Atlantico richiama aria nord-africana verso il Mediterraneo.

Già quest'oggi ci imbatteremo in temperature assolutamente fuori stagione, specie sulle isole maggiori. In Sardegna potremo sfiorare temperature massime di 30-31°C su sassarese e olbiese. Caldo in aumento oggi anche sul resto del sud e sul medio-basso Adriatico, ma l'apice è atteso tra lunedì e martedì!

L'anticiclone sarà protagonista per quasi tutta la prossima settimana, insomma fino al termine di ottobre! Per un cambiamento del tempo rilevante dovremmo attendere quantomeno i primi giorni di novembre, come accennato in questo articolo.