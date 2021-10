METEO-MALTEMPO: lunedi PIOVOSO e FREDDO su alcune regioni italiane; vediamo quali

Dove sta piovendo in questo momento in Italia? Lo chiediamo alla riflettività del radar che mostra la situazione sul nostro Paese alle ore 7.30 di questa mattina:

Anche oggi è presente un grappolo di rovesci esteso dalla Romagna all'Abruzzo, sforando anche sull'Umbria e le aree interne del Lazio. Altri rovesci sono presenti all'estremo sud, tra la Calabria e la Sicilia settentrionale. Sul resto d'Italia il tempo è asciutto e al nord anche sereno.

La depressione che insiste da giorni sul nostro Meridione si allontanerà verso levante nella giornata di domani, martedi 12 ottobre, proponendo una tregua del maltempo in loco.

Altra aria fredda è però in agguato e raggiungerà la nostra Penisola a metà settimana. Ne parleremo diffusamente in mattinata su MeteoLive.

Nella giornata odierna, lunedi 11 ottobre, il tempo seguiterà ad essere instabile lungo il versante adriatico e al meridione. Ecco la sommatoria delle piogge fino a questa sera alle ore 20:

Piogge e rovesci saranno presenti su Romagna, Marche, Umbria orientale, zone interne del Lazio fino a Roma, Abruzzo e su tutto il meridione ad eccezione della Sicilia centro-meridionale. Un po' di neve si prevede sopra i 1600 metri tra l'Appennino Abruzzese e Molisano. Sul resto d'Italia tempo asciutto e largamente soleggiato, specie al nord.

Ancora venti freddi da nord-est specie al centro-sud, con mari in condizioni non buone. Temperature piuttosto basse per il periodo, specie al centro e al sud.

Domani, martedi 12 ottobre, poche piogge in Italia, ma nubi in aumento anche al nord senza fenomeni di rilievo. Lieve e temporaneo aumento delle temperature.

