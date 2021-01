METEO: in Valpadana la NEBBIA regala localmente scenari natalizi ma incombe l'Atlantico mite con piogge e nevicate

SITUAZIONE: le nevicate dalla nebbia (o nevicate chimiche) si presentano in modo decisamente irregolare a seconda della distribuzione della nebbia fredda, cioè caratterizzata da temperature sotto lo zero. Stamane alcune zone della Valpadana si sono svegliate ammantate di un leggero strato di neve di questo tipo, dando l'impressione a molti di aver assistito ad una classica nevicata.

ARIA UMIDA: sta per invadere il nostro territorio da ovest, a partire dal versante tirrenico e dalla Liguria ma con graduale sfondamento anche sul catino padano, generando nuvolaglia e le prime precipitazioni sparse; sono i segnali dell'avvicinamento di una saccatura da ovest, che ospiterà ben due perturbazioni, che attraverseranno l'Italia in sequenza tra mercoledì sera e giovedì e poi tra le prime ore di venerdì e l'alba di sabato. Un terzo fronte potrebbe impegnare il sud e il medio Tirreno nella giornata di domenica.



SEQUENZA: dopo i piovaschi attesi tra oggi e mercoledì mattina su Liguria, Toscana, Lazio e Campania, pur molto irregolari, ecco che le precipitazioni potrebbero estendersi a macchia di leopardo anche in Valpadana, in attesa dalla serata di mercoledì del passaggio frontale vero e proprio che determinerà piogge ma anche nevicate a quote basse su ovest Alpi, Appennino ligure di Levante e probabilmente la pianura piemontese occidentale e il Canton Ticino e Varesotto nella notte su giovedì, ecco la mappa riferita proprio alla notte su giovedì, in verde la neve:

Ecco l'evoluzione nel corso della giornata di giovedi 21, con la perturbazione che transita velocemente verso levante, portando piogge e rovesci lungo le regioni centrali tirreniche sino alla Campania, ancora piogge sulla Lombardia e la Liguria e qualche nevicata su centro-est Alpi, con fenomeni in localizzazione sul nord-est con il passare-delle ore, neve solo oltre i 700-800m sulle Alpi:

Nella notte su venerdì 22 ecco subentrare un'altra perturbazione con conseguenti precipitazioni che vi mostriamo in questa mappa con neve a quote superiori ai 1000m:

Si noterà che queste perturbazioni da ovest interessano principalmente nord e regioni centrali tirreniche, coinvolgendo poco o nulla il medio Adriatico e il meridione. In realtà nel fine settimana la rotazione dei venti da WNW potrebbe favorire un maggiore coinvolgimento anche di queste zone, specie del basso Tirreno.



EVOLUZIONE: sin verso la fine del mese questa spiccata variabilità si manterrà attiva sulla Penisola con qualche fenomeno ma decisamente poco freddo; l'ingresso dei fronti sarà disturbato dalla presenza di un anticiclone a ridosso dell'Iberia che comunque non riuscirà a prendere possesso dell'Italia e a stabilizzare il tempo.



DA NOTARE: alcuni modelli entro l'inizio di febbraio, alcuni anche prima, vedono il repentino affondo di correnti fredde da nord o da nord-est, una situazione figlia di un vortice polare disturbato, che però dovrà essere ampiamente confermata nei nuovi aggiornamenti. Seguiteci dunque!



OGGI:

-la nebbia congelantesi avrà vita breve in Valpadana, soffocata dalla nuvolaglia in arrivo dal Mar Ligure.

-Piovaschi potranno registrarsi su Liguria ed alta Toscana, localmente anche tra Lazio e Campania

-Nubi residue al sud ancora appartenenti alla vecchia circolazione fredda andranno attenuandosi.

-Per il resto prevalenza di sole e temperature in rialzo al centro e al sud.

