METEO: fase instabile costante per molte regioni, clima invernale su mezza Italia

SITUAZIONE: l'Italia è inserita in una vasta circolazione depressionaria, alimentata da aria fredda in quota e da correnti umide di richiamo al suolo, che tra oggi e domenica, dispenseranno condizioni di instabilità su molte regioni; inoltre un fronte afro-mediterraneo insiste in queste ore tra Sardegna e basso Tirreno, portando piogge nel sud della Sardegna. Qui una mappa con i fenomeni previsti per oggi, notate il coinvolgimento anche della Sicilia occidentale e della Calabria:

Nella giornata di sabato le precipitazioni (peraltro deboli) colpiranno la Campania, la Lucania, la Puglia e ancora la Sardegna, tempo migliore sulle altre regioni:

DOMENICA aspettiamoci una marcata instabilità pomeridiana sulle zone interne e montuose del centro e del sud e sulla Sardegna, ma anche sull'Emilia-Romagna, anche se qui non ben riportato dalla mappa:

Le temperature rimarranno basse per il periodo, specie al nord, ma anche al centro e sulla Sardegna, mentre risulteranno un po' più miti al sud.



EVOLUZIONE: il canale depressionario presente sull'Italia rimarrà ancora attivo per alcuni giorni anche della prossima settimana e potrebbe essere alimentato da altra aria fredda in discesa dal nord Europa. Ne conseguirà una reiterazione della fenomenologia, non solo al centro e al sud, ma questa volta estesa anche al nord, specie da mercoledì 21 aprile, come vediamo in questa mappa barica:

OGGI da notare:

-qualche fenomeno indotto dai venti da est sull'ovest del Piemonte con brevi piogge e qualche sporadica nevicata sui rilievi oltre i 600-800m.

-piogge nel sud della Sardegna, in estensione verso la Barbagia, piogge anche su ovest Sicilia, Calabria centrale in lenta risalita verso nord. Molte nubi stratiformi anche su Lazio ed Abruzzo.

-ancora freddo per la stagione, specie al nord e sul medio Adriatico.

