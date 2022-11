METEO: ecco la retrogressione da est, in arrivo MALTEMPO

L'Autunno è pronto nuovamente a dir la sua, o quantomeno cercherà di farlo dopo aver tentennato per gran parte della stagione. A provarci saranno diverse perturbazioni nel corso dei prossimi giorni, come già accennato in questo articolo.

La prima a inaugurare questa fase più dinamica e perturbata sarà una retrogressione proveniente dall'est Europa, la quale proprio in questi minuti sta valicando i Balcani e si sta gettando nell'Adriatico.

Questa massa d'aria più fredda e instabile e contraddistinta da un chiaro vortice di bassa pressione, la quale in via del tutto speciale si sta muovendo da est verso ovest e quindi sta approcciando l'Italia a cominciare dal fronte freddo (quello situato sui bordi occidentali e meridionali delle depressioni, che solitamente seguono i fronti caldi). Tale fronte freddo sta gradualmente penetrando nell'Adriatico e a breve darà vita a nubi cariche di precipitazioni, le quali coinvolgeranno principalmente il basso Adriatico ed il sud. Comunque già possiamo notare un marcato aumento della nuvolosità su buona parte del territorio nazionale, sintomo dell'avvicinamento della depressione.

Quest'oggi avremo piogge principalmente su Puglia, Molise, Basilicata e Calabria ionica, specie tra pomeriggio e sera. Fiocchi di neve potranno scendere in Appennino oltre i 1700 metri di quota. Tante nubi altrove ma pochi fenomeni. Contemporaneamente scenderanno le temperature a partire dal lato adriatico, mentre si rinforzerà il vento di tramontana.

Domani l'instabilità sarà ben presente su tante regioni del sud e nel frattempo si estenderà sulle regioni centrali. L'intera retrogressione, infatti, tenderà a muoversi verso nord-ovest attraversando buona parte della penisola. Un po' di piogge raggiungeranno anche il settentrione tra domenica sera e la giornata di lunedì.