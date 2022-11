Meteo 7 giorni: ruggito dell'Autunno nel pieno di novembre!

La seconda decade di novembre è destinata a rivelarsi decisamente dinamica e instabile nel Mediterraneo grazie al passaggio di varie perturbazioni di diversa estrazione.

La prima irromperà domani al sud e sul basso Adriatico: si tratta di una massa fredda in retrogressione dall'est Europa, pronta a far scendere le temperature fin sotto le medie del periodo e a riportare piogge dapprima al sud e a seguire anche al centro e al sud, come descritto in questo articolo.

Successivamente, dal 15 novembre, le correnti atlantiche torneranno a soffiare nel Mediterraneo proprio grazie a questa retrogressione fredda, la quale agevolerà l'ingresso di altra aria instabile da ovest. Questo fiume umido e instabile atlantico coinvolgerà il nord a più riprese, portando piogge e rovesci diffusi nel periodo tra 15 e 20 novembre.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge su Puglia, Calabria, Basilicata, Molise. Venti in rinforzo al sud e nubi in aumento. Temperature in calo netto.

Domenica 13 novembre: maltempo diffuso al sud, in rapida estensione al centro e poi anche in Emilia Romagna entro sera. Nevicate in Appennino ad alta quota. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: qualche rovescio residuo al sud, maltempo al nord con piogge diffuse e neve in montagna oltre i 1500 metri. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, più asciutto al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

Giovedì 17 novembre: maltempo in spostamento al centro e al sud, breve pausa al nord. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: altra perturbazione verso le regioni settentrionali con piogge diffuse e rovesci. Scirocco in rinforzo al sud. Temperature in leggero aumento.

