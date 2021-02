Meteo: ecco l'anticiclone con clima PRIMAVERILE ma anche NEBBIE costiere

Mondello, Palermo: andiamo tutti al mare oggi?



PRIMAVERA ANTICIPATA: il rinforzo dell'anticiclone, il primo vero periodo stabile prolungato di tutta la stagione, comporterà sicuramente l'esplosione della primavera anticipata sull'Italia, anche se in un simile contesto, l'afflusso di aria mite a tutte le quote, che andrà a sorvolare un mare ancora fresco, favorirà la formazione di nebbie diffuse sulle coste e in mare aperto, come già stamane si riscontra sull'alto Adriatico.

ANTICICLONE: la massima performance dell'anticiclone è prevista tra mercoledì 24 e giovedì 25 a cui si riferisce la mappa qui sotto, ma il tempo stabile, soleggiato e mite persisterà almeno sino a domenica 28 febbraio:

TEMPERATURE: andremo a superare i 20°C su diverse regioni, specie del versante tirrenico, ma anche nei fondovalle alpini, laddove il sottile strato di foschia, segnale di inversione termica, verrà dissolto dall'azione di compressione e di avvitamento dell'aria sin nei bassi strati. Dunque più il cielo si presenterà limpido e più farà caldo. Qui le temperature massime previste per mercoledì 24 ma potremmo utilizzare la medesima carta (con piccoli aggiustamenti) anche per i giorni successivi, almeno sino a sabato 27 febbraio:

EVOLUZIONE: la cintura anticiclonica che verrà a formarsi alle nostre latitudini ha tutta l'intenzione di resistere almeno sino ai primi giorni di marzo, come dimostra questa mappa relativa alla probabilità di pressioni superiori ai 1030hPa per giovedì 24 febbraio (colorazione rossa probabilità elevata):

IRRUZIONE FREDDA: l'anticiclone durante la prima decade di marzo potrebbe migrare verso nord, favorendo un inserimento di correnti più fredde dai quadranti orientali, foriere anche di un moderato peggioramento, oltre che responsabile di un rientro delle temperature su valori decisamente più consoni alla media del periodo. Quanto è probabile che l'isoterma di zero gradi scenda sotto lo zero almeno a 1500m dal 5 marzo in poi? Secondo il modello americano la percentuale è del 40%, non trascurabile ma nemmeno ancora cosi alta da considerare attendibile la previsione:

Non mancheranno comunque altri aggiornamenti in merito nel corso della giornata.

OGGI da notare:

-le nebbie sulle coste venete e romagnole

-la nebbia nelle vallate alpine (Pusteria) in dissolvimento

-le velature su nord-ovest e Sardegna, senza conseguenze

-il rialzo delle temperature massime

