Meteo: correnti settentrionali sull'Italia, torna il "solito" inverno, ecco le conseguenze!

L'alba di oggi a Castelmezzano sotto un velo di neve, uno dei borghi più belli d'Italia, siamo in Basilicata, nell'area delle cosiddette "Dolomiti lucane".

COMMENTO: la situazione è tornata del tutto simile a quella di tanti inverni trascorsi nel nostro Paese. Correnti da nord-ovest frequenti, alta pressione che disturba quanto basta l'ingresso delle perturbazioni, moderate irruzioni di aria fredda da nord, conseguenze nevose a quote basse per l'Appennino, freddo crudo da est tenuto a bada dal flusso occidentale costante.



SITUAZIONE: una corrente da nord-ovest moderatamente fredda investe il nostro Paese, presentandosi sottoforma di Favonio a meridione delle Alpi e sulle pianure di Piemonte e Lombardia, con aria secca e temperature in rialzo forzato. Resta instabile invece il tempo al meridione, dove anche per oggi sono attese precipitazioni residue su Sicilia e regioni joniche. La neve cadrà a tratti soprattutto tra basso Abruzzo, Molise, Lucania e Puglia a quote progressivamente più basse sin sotto gli 800m, sino a scendere entro mercoledì mattina sotto i 400m. Qui il tempo previsto per il pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: mercoledì ancora rovesci di neve sul basso Adriatico, in esaurimento. Aria piuttosto fredda, salvo nelle aree raggiunte dal foehn, ritorno della neve sui settori alpini di confine. Tra giovedì e venerdì ingresso di aria mite da nord-ovest, ma ancora leggermente instabile tra Sardegna e Sicilia, dove potranno verificarsi dei rovesci passeggeri. Nuvolaglia si farà strada anche sul resto del Paese ma con conseguenze solo sui settori alpini di confine, dove seguiterà a nevicare ma a quote progressivamente più alte.



FINE SETTIMANA: la prognosi per il week-end resta ancora un po' incerta ma è probabile una nuova fase di maltempo al centro e al sud, in parte anche sull'estremo nord-est, l'Emilia-Romagna e le zone alpine di confine per l'ingresso di una nuova perturbazione, seguita da aria decisamente più fredda ma con dettagli ancora da definire. Qui i fenomeni attesi per il pomeriggio-sera di sabato 30 secondo il modello europeo, prima dell'ingresso dell'aria fredda, mentre sulla domenica vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti:

PROSSIMA SETTIMANA: l'irruzione fredda di domenica, peraltro non confermata da tutti i modelli, dovrebbe insistere sino a martedì 2 febbraio portando neve a bassa quota soprattutto sul medio Adriatico e sul meridione ed essere seguita da un netto rialzo termico dovuto all'inserimento di correnti miti da ovest senza un vero peggioramento del tempo almeno sino a giovedì 4 febbraio. Per tutte le altre analisi vi rimandiamo ad ulteriori approfondimenti on-line in mattinata.



Da notare oggi:

-i valori massimi sino a 12°C previsti su ovest Valpadana e i rovesci nevosi tra basso Abruzzo, Molise, Lucania e Puglia sino a quote basse.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------