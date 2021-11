METEO: breve tregua, poi tanto MALTEMPO in arrivo sull'Italia

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci mostra il percorso delle correnti e delle perturbazioni sul nostro Continente:

In bella mostra la perturbazione che ieri ha messo sotto torchio vaste aree del nostro Paese; si sta allontanando verso levante e determina le ultime piogge sul Friuli.

L'italia attualmente è in una fase di intervallo con belle schiarite, ma se allarghiamo lo sguardo ad ovest notiamo altri corpi nuvolosi che tenderanno ad unirsi in un unico sistema che interesserà l'Italia nelle giornate di mercoledi 3 e giovedi 4 novembre.

Come andranno quindi le cose oggi sul nostro Paese? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla mezzanotte prossima:

Sarà una giornata discreta in Italia, con belle schiarite e qualche piovasco sulla Toscana e la Sardegna. Le piogge ancora in atto sul Friuli, si attenueranno già prima di mezzogiorno. Sarà una giornata ventosa e fresca stante l'arrivo di correnti tra ovest e nord-ovest che agiteranno non poco i bacini centro-meridionali.

Domani, mercoledi 3 novembre, nuovo peggioramento sull'Italia, specie al nord e al centro, che si protrarrà anche per buona parte della giornata di giovedi 4 novembre. Ne parleremo diffusamente in mattinata su MeteoLive, non mancate!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località