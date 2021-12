METEO: arriva l'ultima perturbazione dell'anno, vediamo chi colpirÃ ...

Ecco le due perturbazioni che stanno interessando l'Italia nelle ultime ore:

Quella sulla destra che sta interessando la Puglia, si allontana velocemente verso levante, mentre il corpo nuvoloso presente sulla Francia darà luogo ad un nuovo peggioramento in Italia nelle prossime ore, ad iniziare dalle regioni tirreniche. Si tratta dell'ultima perturbazione di quest'anno, in quanto a partire da mercoledi 29 dicembre, la pressione tenderà ad aumentare preparando un Capodanno all'insegna della mitezza e della stabilità.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese oggi in Italia, fino alle ore 20 di questa sera:

Al meridione ultime piogge legate al primo sistema, in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni la fase di tregua verrà rotta dal mezzogiorno sul nord-ovest, la Sardegna e l'alto Tirreno dove arriveranno le piogge deboli o moderate della nuova perturbazione. Quota neve ancora piuttosto elevata, 1500-1600 metri sulle Alpi, oltre i 2000 metri in Appennino. Temperature stabili su valori non freddi.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 28 dicembre:

Rovesci al sud, specie su Sicilia, Calabria e Puglia. Su tutte le altre regioni condizioni di variabilità con scarsi fenomeni. Da segnalare abbondanti nevicate sui settori alpini di confine oltre i 2000 metri. Ventoso, ma mite.