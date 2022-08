METEO: al via un week-end temporalesco su tante regioni

È appena cominciato un fine settimana molto dinamico e turbolento per tante nostre regioni, ma quasi esclusivamente nelle ore pomeridiane e serali. Al momento, infatti, nulla lascerebbe immaginare una giornata ricca di temporali e piovaschi, considerando che splende il Sole quasi ovunque (VEDI LE IMMAGINI DEL SATELLITE).

Non ci sono perturbazioni in transito, bensì solo aria più fresca in alta quota che entrerà in azione solo nei momenti più caldi della giornata, esattamente nel momento in cui la differenza termica tra suolo e alta quota sarà tale da favorire la formazione dei temporali.

Gli acquazzoni e i temporali, localmente intensi, prediligeranno il nord Italia e le aree interne del centro. Molto più raramente, oggi, vedremo coinvolto il sud dove prevarrà il Sole. Attenzione a possibili forti temporali su alto Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli, Emilia Romagna e zone interne di Toscana, Marche, Abruzzo.

Domani l'instabilità sarà decisamente più frequente e intensa: nord e lato adriatico faranno i conti con temporali diffusi e molto forti, con rischio grandine e forti colpi di vento dalla Romagna alla Puglia. Andrà meglio sulle coste tirreniche. Qualche forte temporale non mancherà anche su Basilicata, Calabria e Sicilia.