METEO: al via un week-end di grande CALDO ma col rischio temporali violenti

Il caldo africano insiste da nord a sud e continuerà nella sua azione ancora per giorni seppur con un lentissimo e graduale cedimento ad opera di infiltrazioni fresche alle alte quote, le stesse che saranno determinanti per lo sviluppo di numerosi temporali nel corso di questo fine settimana.

Al momento splende il Sole su quasi tutta Italia, ma nelle prossime ore l'instabilità prenderà il sopravvento al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Le aree montuose saranno senza dubbio quelle più coinvolte dai temporali e dagli acquazzoni intensi, con accumuli molto disomogenei. Entro sera i temporali potranno estendersi anche alla Val Padana dove poi potrebbero persistere anche in piena notte!

Nel corso della notte tra sabato e domenica, infatti, potrebbero verificarsi temporali e piogge intense, oltre che grandinate isolate, su Lombardia centro-settentrionale, alto Piemonte, Veneto, Friuli, Trentino alto Adige.

Anche domani sarà una giornata molto instabile principalmente al nord. Temporali pomeridiani potranno svilupparsi anche lungo tutto l'Appennino fino in Calabria e nelle zone interne della Sicilia.