Il CICLONE MEDITERRANEO non molla! Ancora MALTEMPO su molte regioni

La riflettività del radar di questa mattina ci mostra dove sta attualmente piovendo in Italia:

Si notano piogge sul Piemonte, parte della Liguria, sulla Sardegna settentrionale ed in parte sulla Sicilia.

L'azione della depressione mediterranea non conosce ostacoli in quanto resta ingabbiata nel Mare Nostrum per via di un vasto anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale. E' una situazione dura a morire, anzi, nel fine settimana riceverà ulteriore alimentazione con maltempo esteso praticamente ovunque.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni sulla nostra Penisola fino alle 20 di questa sera:

Temporali forti sullo Stretto di Sicilia. Rovesci sulla Sardegna e piogge al nord-ovest, specie sul Piemonte occidentale. Qualche rovescio si farà vedere anche sulle regioni ioniche, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Questa la tendenza per domani, giovedi 11 novembre:

Ancora rovesci o temporali sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale, piovaschi sul Piemonte occidentale, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

