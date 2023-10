CALDO, SOLE e NIENTE PIOGGIA: l’Italia è prigioniera di un anticiclone MOSTRUOSO

Inizia ufficialmente la prima settimana del secondo mese dell'autunno meteorologico, ovvero ottobre. Il Mediterraneo non riesce ancora a liberarsi dalle grinfie di un mostro anticiclonico che sta assumendo caratteri davvero eccezionali. In altre parole, questa inutile estate continuerà ad inquinare la situazione meteorologica a scala italica per gran parte di questa settimana, con temperature che nulla avranno a che fare con il periodo in corso.

Iniziamo con l'immagine da satellite che mostra la situazione in Europa nelle ultime ore:

Cielo spietatamente sereno praticamente su tutta l'Italia. E' la fase culminante dell'alta pressione che tenderà leggermente a cedere al nord a metà settimana, ma con effetti modesti e transitori.

Anche per oggi ci sarà davvero poco da dire. Ecco il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 2 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Cielo sereno ovunque con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Sul fronte delle temperature avremo ancora valori assurdi per la prima decade di ottobre. Ecco le termiche attese alle ore 14 di oggi pomeriggio in Italia:

Termometro a 31° sulla Toscana e sul Lazio, 30° in Sardegna e sull'Umbria. Molte aree alle prese con 27-28°.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, martedi 3 ottobre, sempre tra le 8 e le 16:

Nessun cambiamento sostanziale se si eccettua un aumento delle nubi al nord-ovest a fine giornata, specie sulla Liguria, ma senza piogge. Temperature sempre fuori norma.

RIASSUMENDO: L’Italia vive un periodo da record, con temperature che sfiorano i 30° in pieno ottobre e cielo limpido su quasi tutta la penisola. E’ l’effetto di un’anticiclone mostro che si è impadronito del Mediterraneo e che non lascia spazio a nessuna perturbazione. Questa situazione eccezionale durerà almeno fino a giovedì, quando al nord potrebbe esserci qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni. L’autunno sembra ancora lontano e l’estate continuerà a inquinare la situazione meteorologica anche nei prossimi giorni.

