ATTENZIONE! MALTEMPO a tratti anche INTENSO tra nord e centro sino al week-end

L'ESTATE dietro l'angolo che tutti vorrebbero non può esserci a fine aprile, perlomeno non nella forma, nei modi e nei tempi dell'immaginario collettivo. La fiammata calda presente al sud è solo il risultato di una situazione contingente, dovuta alla presenza di una saccatura sull'ovest del Continente, che richiama appunto su queste zone correnti di estrazione nord africana dal nord Africa, ma altrove è evidente l'aspetto instabile della situazione, che tale resterà almeno sino a domenica.

SITUAZIONE: impulsi instabili raggiungono e raggiungeranno ancora nord e centro Italia almeno sino a domenica, determinando a tratti precipitazioni, anche a sfondo di rovescio o temporale, più frequenti ed insistenti al settentrione, ma estese temporaneamente anche al centro nella giornata odierna e in quella di sabato, quando anche parte del sud, segnatamente Campania, Molise e forse Lucania, potrebbero esserne coinvolte.

Qui la sequenza dei fenomeni attesa per oggi (prima mappa) e per venerdì (seconda mappa), dove si nota la marcata instabilità attesa:

Qui invece il momento di massima avvezione calda prevista a 1500m per le prime ore di sabato, con il sud coinvolto in pieno dalla risalita di queste masse d'aria, gradualmente sopraffatte però dal passaggio di un attivo fronte freddo (mappa successiva), accompagnato anche da un minimo di pressione al suolo a ridosso del nord Italia, depressione che insisterà al nord anche nella giornata di domenica .

DOMENICA 2 maggio ancora instabilità piuttosto marcata al nord con residui rovesci o temporali, specie al mattino presto e successivamente nel pomeriggio, come mostra anche questa eloquente mappa riassuntiva dei fenomeni previsti, tempo migliore sul resto d'Italia con attenuazione del caldo al sud, grazie al salto del vento, che spirerà da ovest.

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora tempo un po' inaffidabile al nord con qualche rovescio, specie tra Lombardia e Triveneto, ampie schiarite al centro, nucleo instabile in viaggio a ridosso della Sicilia e della Calabria con qualche rovescio possibile, aria mite da ovest e clima gradevole. Da martedì probabile affermazione di tempo buono per quache giorno, con temperature in progressivo rialzo, specie al nord, ma assolutamente da confermare.



OGGI da notare:

-il grappolo temporalesco presente sulla Sardegna e in movimento verso il Lazio

-la marcata instabilità attesa al nord a partire dal mezzogiorno, coinvolte anche le zone interne del centro

-la nebbia di avvezione mattutina lungo le coste lungo l'Adriatico per venti meridionali.

