METEO A 7 GIORNI: weekend di tempo incerto, poi l'anticiclone

Un impulso di aria fredda artica scivola di gran carriera lungo il fianco orientale dell'alta pressione delle Azzorre. Tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre ne verranno pienamente intreressate anche le nostre regioni, dove si prevede ventilazione intensa dai quadranti nord-orientali con un netto calo della temperatura. La perturbazione che attualmente sta interessando le regioni del centro-sud, si allontanerà rapidamente verso l'Egeo, consentendo un miglioramento del tempo entro domani anche su questo settore d'Italia. Analisi delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri venerdì 15 mattina:





Nel WEEKEND (sabato 16, domenica 17), sempre percorrendo un corridoio ben collaudato di venti settentrionali, il Mediterraneo centrale verrà raggiunto da un nuovo impulso di instabilità. Nubi in aumento sabato 16 al centro e al sud, con qualche pioggia possibile soprattutto sulla Sardegna e poi nella notte su domenica anche su calabria e nord Sicilia.



L'evento forse più eclatante previsto nei prossimi giorni riguarderà un netto rinforzo dell'alta pressione dalle chiare origini subtropicali, atteso a partire da lunedì 18 ottobre. La spinta dell'alta pressione sarà in grado di estendersi agevolmente anche verso il Mediterraneo e l'Europa centrale, occupando anche il nostro Paese dove si prevedono condizioni meteo stabili e temperature in ripresa. Si preannuncia nei giorni successivi una bella "ottobrata", con temperature miti e cieli sereni al centro e al sud.



Discorso a parte le regioni del nord, dove a partire da mercoledì prossimo potrebbero entrare in gioco addensamenti di tipo basso special modo per alta Toscana, Liguria, Lombardia e Piemonte orientale (da confermare).



Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 20:





Sintesi previsionale da giovedì 14 a mercoledì 20:



Giovedì 14 le ultime nubi si attardano all'estremo sud. Tempo buono sulle altre regioni. Ventilazione tesa nord-orientale con temperature in calo.



Venerdì 15 mattinata piuttosto fredda al centro e al nord, più mite al pomeriggio. Soleggiato.



Sabato 16 aumento delle nubi al centro e al sud, con piovaschi in arrivo per la Sardegna. Temperature stazionarie.



Domenica 17 piovaschi su bassa Campania, Calabria e Sicilia. Soleggiato altrove. Temperature in lieve ripresa al nord.



Lunedì 18 insiste ancora nuvolosità al sud, soleggiato altrove. Temperature in ripresa.



Martedì 19 soleggiato con temperature miti.



Mercoledì 20 aumento delle nubi basse su alto versante tirrenico e nord-ovest. Soleggiato altrove. Mite.