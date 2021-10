METEO A 7 GIORNI: confermata l'ottobrata a partire da lunedÃ¬

Proprio in queste ore il nostro Paese viene interessato da una circolazione di venti settentrionali che determinano una riduzione sensibile della temperatura special modo al nord e sui versanti adriatici Si tratta tuttavia dell'ultima parentesi di freddo dal vago sapore invernale in questo scorcio di ottobre. Sembra infatti che la seconda metà del mese possa trascorrere sotto una circolazione sinottica completamente diversa, in cui l'anticiclone subtropicale in espansione verso il Mediterraneo centrale chiuderà i battenti con la vecchia circolazione settentrionale. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 19 ottobre:

Ne seguirà una fase di tempo più stabile e soprattutto più caldo che ci interesserà già a partire da lunedì. Nella prima metà della prossima settimana i modelli disegnano un sensibile rialzo della pressione atmosferica e dei geopotenziali a 500hPa.

Questo significa che il trasporto di correnti occidentali sull'Europa sarà molto intenso e le temperature subiranno sensibile rialzo specie alle quote superiori. Si tratta insomma di un anticiclone di tutto rispetto che potrebbe trascinarci verso una fase di tempo stabile della durata di almeno 3 - 5 giorni. Si prepara quella che viene comunemente definita come "ottobrata", senza dubbio una delle ultime occasioni per goderci un'escursione in montagna o qualche ora di permanenza al mare. Anomalie di geopotenziale a 500hPa previste dal modello americano per mercoledì 20 ottobre:





Sintesi previsionale da venerdì 15 a venerdì 22 ottobre:



Venerdì 15 rinforzo dell'alta pressione con ultime nubi al sud, soleggiato altrove. Ancora freddo al mattino, più mite al pomeriggio.



Sabato 16 insistono annuvolamenti sparsi al meridione, con qualche piovasco su isole maggiori. Più sole altrove. Temperature in lieve ripresa.



Domenica 17 ancora nubi e qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Soleggiato altrove. Lieve ripresa termica.



Lunedì 18 insiste qualche nube specie sulla Sicilia, con qualche piovasco. Più sole altrove. Ripresa termica.



Martedì 19 rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato e rialzo termico. Qualche nebbia nelle aree pianeggianti del nord.



Mercoledì 20 soleggiato con temperature miti. Qualche nebbia al nord.



Giovedì 21 e venerdì 22 aumentano le nubi basse al nord. Soleggiato altrove. Mite.