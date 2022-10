Meteo 7 giorni: Ottobrata interminabile per più di mezza Italia, dove tornano le PIOGGE?

L'intramontabile anticiclone africano sta nuovamente facendo la voce grossa su tutta Italia, riuscendo ad allungarsi addirittura fin sull'Europa centro-orientale, proprio nel periodo peggiore, ovvero nel pieno dell'Autunno quando le piogge dovrebbero farla da padrone.

Almeno fino a mercoledì non ci saranno storie: stabilità e clima gradevole, a tratti quasi caldo, saranno le uniche certezze. Un po' di nubi basse e qualche banco di nebbia potranno farsi strada in Val Padana e sul mar Ligure, ma saranno gli unici fenomeni tipicamente autunnali di questo periodo.

Tra giovedì 20 e sabato 22 potrebbe concretizzarsi un piccolo cambiamento per le regioni del nord: la radice dell'anticiclone africano tenderà a spostarsi più ad est, favorendo l'ingresso di infiltrazioni umide atlantiche verso il nordovest. In tal caso potremo assistere a piogge sparse e qualche rovescio, come accennato in questo articolo.

Il prosieguo è ricco di incertezze, ma il modello americano ricalca la tendenza circa un ritorno corposo delle piogge atlantiche sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno (ve ne abbiamo parlato qui). Per il sud ben poco da segnalare: l'anticiclone potrebbe essere protagonista indiscusso per tutta la prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 17 ottobre: stabile su tutta Italia e clima molto mite. Qualche nube bassa o banco di nebbia in Val Padana e Liguria. Anticiclone africano in rinforzo, temperature in aumento.

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord, ma in un contesto particolarmente mite.

Giovedì 20 ottobre: infiltrazioni umide e instabili dall'Atlantico verso le regioni nord-occidentali, possibile l'arrivo di piogge sparse e qualche rovescio. Più stabile sul resto d'Italia e ancora clima gradevole.

Venerdì 21 ottobre: piogge e rovesci sparsi al nord Italia, specie sulle Alpi e in Liguria centro-orientale. Nubi in aumento al centro, stabile e soleggiato al sud con clima molto mite.

Sabato 22 ottobre: fenomeni sparsi e deboli al nordovest, specie sui monti. Stabile sul resto d'Italia con cieli poco nuvolosi e clima gradevole.

Domenica 23 ottobre: molte incertezze, possibile persistenza di un flusso atlantico con piogge al nord. Stabile e mite al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località