Piogge atlantiche più corpose in terza decade? Le ultimissime dal modello americano

Le piogge autunnali potrebbero finalmente bagnare le regioni settentrionali a cominciare dalla settimana in arrivo, più precisamente a partire da giovedì 20. Infatti, come già accennato in questo articolo, tra 20 e 22 ottobre l'anticiclone concentrerà i suoi massimi sulle regioni del centro e del sud, lasciando il nord leggermente scoperto e in balia di infiltrazioni più umide atlantiche.

In questo frangente un po' di pioggia potrebbe bagnare Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino, con accumuli generalmente blandi e localmente modesti.

La parte più interessante delle precipitazioni potrebbe arrivare nei giorni successivi, quando il flusso umido atlantico potrebbe ulteriormente intensificarsi su tutto il nord Italia e l'alto Tirreno. Questa ipotesi è portata avanti dal modello americano GFS, il quale nell'ultimissimo aggiornamento propende per piogge più estese e corpose tra 23 e 26 ottobre, quando però siamo davvero troppo in là per poter parlare di una previsione con buona percentuale di realizzazione.

La media degli scenari di GFS, ovvero la previsione al momento più probabile (frutto della media di svariati scenari differenti) mostra comunque un possibile cambio di circolazione, con un anticiclone africano più proteso verso il sud Italia e maggiori condizioni di instabilità per il centro Europa ed il nord Italia. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire se si tratta di una strada percorribile.