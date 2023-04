Meteo 7 giorni: maltempo alle porte, poi che FREDDO in vista!

Una vasta area di bassa pressione nord-atlantica è in movimento verso il Mediterraneo e a breve giungerà a destinazione, precisamente sul mar Tirreno. L'aria fredda fredda scaverà una depressione tirrenica in lento movimento sul mar Ionio, per cui dovremo imbatterci in un corposo peggioramento del tempo su tante nostre regioni.

Centro e sud Italia saranno i principali obiettivi di questa depressione: la domenica delle Palme sarà nuvolosa e perturbata, con piogge specie su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Lazio, Sardegna. Fenomeni in estensione, entro sera e le prime ore di lunedì, anche su Basilicata, Calabria e Puglia.

Fenomeni sparsi anche in Toscana e sul Nordest: su Friuli, Veneto, Emilia, Trentino e Lombardia orientale potremo imbatterci in improvvisi acquazzoni e temporali, mentre sarà più asciutto sul Nordovest.

Il maltempo sarà ben presente al sud e sul medio-basso Adriatico anche ad inizio prossima settimana, mentre sul resto d'Italia avremo un generale miglioramento. Fa eccezione il Nordovest, dove proprio da lunedì avremo una maggior possibilità di rovesci e temporali sparsi!

Sempre da lunedì avanzerà aria via via sempre più fredda nel Mediterraneo, la quale causerà un inevitabile calo termico su tutto lo Stivale. L'apice del freddo potrebbe essere tra martedì e giovedì, tanto che potremo percepire temperature da pieno inverno! Eloquenti le massime previste mercoledì 5 aprile:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con acquazzoni e temporali diffusi al centro e al sud, depressione in formazione nel medio-basso Tirreno. Locali acquazzoni e temporali al nord, specie Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia. Temperature in calo.

Lunedì 3 aprile: maltempo diffuso e intenso al sud e basso Adriatico. Rovesci e temporali sparsi al Nordovest. Più asciutto altrove.

Martedì 4 aprile: residue piogge al sud legate alla perturbazione delle Palme. Possibile flusso ancor più freddo dai Balcani verso il versante adriatico con altri rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo.

Mercoledì 5 aprile: correnti fredde dai Balcani, possibile arrivo di una retrogressione fredda con rovesci e temporali sparsi, oltre che nevicate fino in alta collina al centro e al nord. Temperature in netto calo!

Giovedì 6 Aprile: fenomeni sparsi specie nelle ore pomeridiane, a carattere temporalesco nei settori interni. Temperature stazionarie.

Venerdì 7 Aprile: fenomeni sparsi concentrati principalmente sulle isole maggiori e il medio-basso Tirreno. Più asciutto altrove, ma freddo.

Sabato 8 Aprile: isolati fenomeni al Nordest e al sud, clima freddo di notte, leggermente più gradevole di giorno.

