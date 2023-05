Meteo 7 giorni: la stabilitÃ  minata da forti TEMPORALI

L'alta pressione ora presente sull'Italia non è particolare spessa e coriacea, pertanto subisce gli attacchi dei refoli freschi prevalentemente dai quadranti orientali: ne consegue la presenza di locale instabilità sulle regioni occidentali, come il Nordovest ed il versante tirrenico.

Questa impostazione barica ci farà compagnia certamente fino al termine di Maggio e addirittura assisteremo ad un inasprimento dell'instabilità ad inizio prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo numerosi temporali pomeridiani e serali sulle regioni del nord (specie al Nordovest) e lungo la fascia tirrenica. Il settore adriatico sembra al momento quello escluso dalla forte instabilità.

E Giugno? Il primo mese dell'Estate meteorologica riserverà qualche residuo temporale e successivamente un deciso rinforzo dell'alta pressione. Come già accennato in questo articolo potremo vivere il primo ponte del 2023 dai connotati molto stabili, a differenza dei ponti precedenti (come quello del 1° Maggio) caratterizzati da nubi e piogge.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 27 Maggio: mattinata serena ovunque, qualche temporale pomeridiano sul Nordovest, sulle Alpi e lungo le regioni tirreniche. Clima molto mite.

Domenica 28 Maggio: sereno al mattino, temporali sparsi tra pomeriggio e sera sul Nordovest, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata. Sereno altrove. Temperature in aumento.

Lunedì 29 Maggio: dopo una mattinata stabile aumentano nettamente rovesci e temporali sulle regioni tirreniche e al Nordovest. Fenomeni localmente intensi. Sereno sull'Adriatico e sul lato ionico.

Martedì 30 Maggio: aria sempre più instabile. Tanti acquazzoni e temporali pomeridiani e serali al nord e sul versante tirrenico. Temporali anche nelle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise. Sereno sulle coste adriatiche.

Mercoledì 31 Maggio: situazione analoga ai giorni precedenti. Pomeriggio e sera turbolenta con tanti temporali sparsi sul Nordovest e lato tirrenico.

Giovedì 1 Giugno: comincia l'Estate meteorologica all'insegna dell'instabilità al sud. Rischio forti temporali su Campania, Basilicata, Calabria. Fenomeni isolati al nord. Temperature in aumento.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica con l'alta pressione in rinforzo su tutta Italia. Qualche temporale pomeridiano in montagna. Temperature in aumento.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località