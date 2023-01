Meteo 7 giorni: la settimana che ci traghetta in inverno, ci sarà anche NEVE

Il fronte polare ampiamente discusso negli ultimi giorni ha fatto il suo ingresso quest'oggi sull'Europa centrale e i suoi lembi meridionali stanno sfiorando la nostra penisola. I primi effetti sono già evidenti al nord e sulle regioni tirreniche dove troviamo nubi ed venti a tratti molto forti di libeccio.

Nelle prossime ore la saccatura fredda affonderà sul Mediterraneo centro-occidentale e come un pendolo si muoverà verso l'Italia dando vita ad un sensibile peggioramento nel corso di martedì da nord a sud, seppur senza grossi scossoni termici.

Difatti prevarranno le correnti di libeccio su tutto il centro ed il sud, il che sta a significare che le temperature resteranno ancora piuttosto in alto, anche oltre i 15°C specie al sud.

Discorso a parte per il nord, dove martedì è prevista la neve! L'aria fredda riuscirà a penetrare con più facilità in Val Padana e a favorire un sensibile calo della quota neve, destinata a portarsi fino a livelli di pianura tra Lombardia ed Emilia occidentale. Possibili fiocchi anche in Liguria e Trentino a bassa quota, mentre in Piemonte avremo fenomeni nevosi molto scarsi e disorganizzati.

Nella seconda parte di settimana il maltempo sarà ancora protagonista! La saccatura fredda di isolerà nel Mediterraneo e darà vita ad una depressione stazionaria ricca di nubi, piogge e nevicate (guarda qui quanta pioggia potrà scendere). Contemporaneamente l'aria fredda scivolerà anche al centro e al sud, favorendo nevicate a quote sempre più basse. In particolare tra giovedì e venerdì la dama bianca potrebbe farsi vedere fino a quote pianeggianti in Emilia Romagna e fino in bassa collina su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise. Nel week-end addirittura potremmo parlare di fiocchi di neve in collina anche al sud, ma su quest'ultima previsione bisognerà tornarci con maggior affidabilità nei prossimi giorni!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 17 gennaio: maltempo su gran parte del nord con rischio neve in pianura tra Lombardia ed Emilia. Neve in collina in Liguria e al nordest. Fioccate coreografiche in Piemonte. Piogge diffuse sul lato tirrenico, in sconfinamento anche sulle regioni adriatiche. Forti nevicate in Appennino oltre 800-1000 metri.

Mercoledì 18 gennaio: precipitazioni sparse al nordest, nevose in collina o bassa collina. Più asciutto al nordovest, tanto maltempo al centro e al sud con nevicate abbondanti in montagna. Temperature in calo.

Giovedì 19 gennaio: ancora correnti artiche verso l'Italia, possibili nevicate a quote di pianura su parte del nord (Lombardia, Emilia, Veneto). Neve a quote basse sull'Appennino centro-settentrionale. Maltempo diffuso al sud.

Venerdì 20 gennaio: precipitazioni residue al nordest, neve possibile in Emilia Romagna al piano. Maltempo insistente sul resto del centro e del sud con precipitazioni abbondanti sul lato tirrenico.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise.

Domenica 22 gennaio: ancora clima da pieno inverno su gran parte d'Italia, freddo e neve in collina al centro e a sprazzi al sud.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate fino in collina! Soleggiato ma molto freddo al nord.

