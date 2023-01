Meteo 15 giorni: il tempo manterrà caratteristiche INVERNALI sulla nostra Penisola

Di seguito, la situazione sinottica secondo la media degli scenari del modello americano valida per martedi 24 gennaio:

Si nota un accenno di ponte altopressorio tra l'anticiclone atlantico ed un massimo di pressione piu freddo posto sul nord-est Europa. Ne deriverà una chiusura completa del corridoio mite oceanico, in favore di un flusso di correnti fredde da nord-est che faranno capo ad una depressione posta tra lo Ionio e la Grecia.

Con questa situazione, le eventuali condizioni di maltempo interesserebbero essenzialmente il medio-basso Adriatico e il meridione con nevicate anche a bassa quota, ma il freddo si farebbe sentire su tutta l'Italia, accentuato anche dalla notevole ventilazione presente.

A tal proposito, questa sarebbe la media termica degli scenari imbastita sempre dal modello americano per il medesimo giorno:

Temperature a 1500 metri ovunque al di sotto dello zero, ma con punte di -4° lungo il versante adriatico ed i settori interni della Penisola. Come anticipato, al nord e sul Tirreno si tratterà di freddo secco, mentre al sud e lungo il versante adriatico avremo anche alcune precipitazioni, nevose in Appennino.

Infine, se volgiamo lo sguardo ulteriormente a prua, arrivando fino a sabato 28 gennaio, notiamo una maggiore invadenza dell'alta pressione, anche se l'aria fredda non dovrebbe demordere:

Tempo quindi secco al nord e sul versante tirrenico, un po' instabile con nevicate in Appennino lungo il versante adriatico e il meridione.

