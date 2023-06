Meteo 7 giorni: la canicola sarà spazzata via?

Siamo da poco entrati nella prima vera ondata di caldo della stagione, ma già si intravede la sua decadenza senza nemmeno spingerci troppo in là coi tempi. A differenza delle precedenti estati, quando vivevamo ondate di calore interminabili e opprimenti, questa volta l'avvezione calda sarà molto più rapida sebbene intensa.

Le temperature aumenteranno fortemente tra domani e venerdì, fino a raggiungere i 37-39°C in molte località interne del centro, del sud e delle isole maggiori. Si farà sentire l'afa in Val Padana e sulle coste, inoltre i cieli saranno pregni di polvere sahariana.

Ma a quanto pare da venerdì le carte in tavola cambieranno velocemente. Un fronte fresco da ovest impatterà sul nord Italia dove ci aspettiamo un sensibile peggioramento grazie allo sviluppo di temporali localmente molto forti (come già chiarito in questo articolo). A seguire l'aria fresca tenderà a dilagare su tutta Italia, favorendo un repentino calo termico nel corso del week-end e ad inizio prossima settimana. Insomma, le temperature rientreranno sulle medie del periodo dopo aver toccato anomalie di +7/+9°C rispetto alla norma.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 21 Giugno: è il giorno del Solstizio d'Estate. GIornata stabile ovunque, gran caldo da nord a sud. Massime fino a 38-39°C in Sardegna, un paio di gradi in meno sul centro e al sud. Gran caldo afoso in Val Padana.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Afa su pianure e coste. Punte di 36-38°C sulle isole maggiori. Tanta polvere desertica in atmosfera.

Venerdì 23 Giugno: forti temporali in arrivo al nord, anche con rischio grandine e colpi di vento specie al Nordest. Grande caldo al sud, oltre 37-39°C nelle zone interne.

Sabato 24 Giugno: instabilità sulle regioni adriatiche, rischio forti temporali nel pomeriggio. Caldo intenso in attenuazione.

Domenica 25 Giugno: aria fresca in isolamento nel Mediterraneo, instabilità sparsa nelle zone interne da nord a sud durante il pomeriggio e le prime ore della sera. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 26 Giugno: generalmente instabile specie nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve calo.

Martedì 27 Giugno: caldo nella norma, rischio temporali pomeridiani su monti e colline. Temperature in calo.

