Meteo 15 giorni: sono previste altre ondate di caldo fino ai primi di luglio?

L'ondata calda che ci sta interessando si conferma breve, ma intensa. Tra il week-end e la settimana prossima le temperature dovrebbero tornare nei ranghi della normalità con anche qualche temporale a fare da contorno.

L'alta pressione africana si ritirerà verso i propri territori di origine, mentre potrebbe subentrare in pompa magna l'anticiclone delle Azzorre con il suo braccio orientale. Ovviamente non aspettiamoci il fresco, ma la canicola di questi giorni non dovrebbe più presentarsi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 28 giugno:

L'anticiclone africano, come accennato, tornerà a casa sua, proponendo un lembo solo in direzione della Penisola Iberica. Sul resto d'Europa prenderà piede una circolazione più occidentale che oltre a mantenere le temperature nei ranghi stagionali, sarà causa anche di qualche temporale specie al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Sul fronte termico, ecco le temperature previste a 1500 metri per la giornata in parola:

Prendendo per buona la regola che l'isoterma + 20° a 1500 metri delimiti il caldo sopportabile dal caldo intenso, notiamo come il grande caldo prenda di mira in questo frangente la Penisola Iberica, lasciando invece l'Italia sotto un caldo sopportabile.

Infine, se ci proiettiamo all'inizio del nuovo mese, questa è la situazione espressa oggi dalla media degli scenari americana per lunedi 3 luglio:

L'alta pressione africana riproverà ad impadronirsi del Mediterraneo, ma ci riuscirà solo in parte e limitatamente alle regioni meridionali ed alle isole. Sul resto d'Italia correnti occidentali dovrebbero garantire una maggior variabilità con qualche temporale e temperature attestate nei ranghi stagionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località